Nerina, la cagnolina ammalata di Sla canina. Mezzacapo: "Un grande grazie ai volontari del gattile che del canile"

Il vicesindaco Daniele Mezzacapo ha visitato sabato mattina il Rifugio dei Gatti gestito dall’associazione "Amici dei cani di Bagnolo" e alla struttura che ospita i cani. "E' stata una bella giornata, che mi ha riempito di gioia - esordisce -. Mi sono commosso sentire raccontare le storie di alcuni piccoli ospiti sia del gattile che del canile. Ho incontrato i volontari e la fondatrice, la signora Ornella Montanari, persone straordinarie che dedicano il loro tempo alla cura degli animali".

"Al Rifugio dei gatti sono presenti 130 mici, tenuti e trattati come dei principi - sottolinea Mezzacapo -. Ho toccato con mano il lavoro impeccabile e incessante che fanno queste persone che nonostante tutto sono a volte prese di mira senza motivo alcuno. Oltre ai 130 gatti che si trovano nella struttura gli stessi volontari si occupano del benessere di altri 500 gatti che si trovano nelle colonie sparse in giro per la città. Da queste persone c'è molto da imparare e per questo mi sono complimentato con loro e lì ho ringraziati a nome della città perché con il loro impegno svolgono un'attività, non retribuita, che salva tanti amici a quattro zampe".

"E' stato poi coinvolgente e struggente, vedere, nella struttura che ospita una trentina di cani, tenuti benissimo, sentire la storia della cagnolina Nerina raccontata dalla volontaria Roberta. Nerina è una cagnolina ammalata di Sla canina, che non cammina e che i volontari riescono a darle una vita quasi normale trasportandola in giro con una sorta di cariola riuscendo a farle fare ciò che nelle sue condizioni non sarebbe possibile. In entrambe le strutture gli animali vengono quotidianamente nutriti, lavati e curati. Ho ammirato e apprezzato molto l’igiene e la pulizia di tutti gli spazi in cui gli animali si trovano e soprattutto l’affetto e la passione dei volontari che non finirò mai di ringraziare".