Visite ai congiunti, "Sbagliato discriminare i fidanzati". Venturi: "Si riattivi il sistema educativo"

"Doveroso" estendere le visite anche ai fidanzati. Accoglie con favore il chiarimento del Governo anche il commissario per l'emergenza coronavirus dell'Emilia-Romagna Sergio Venturi. "Tutte le morose e i morosi d'Italia erano rimasti giustamente molto delusi dalla decisione del Governo, fino a quando non e' stato chiarito che tra i congiunti si annoverano anche i fidanzati", ha detto Venturi durante la diretta di lunedì. Una "bella notizia, direi quasi indispensabile - ha aggiunto Venturi - perchè non possiamo certo immaginare di trattare diversamente le persone che non hanno una famiglia ufficiale".

Per la fase 2 ci si sta concentrando soprattutto sulle attivita' produttive. "Ma vediamo di ricominciare a far funzionare il prima possibile anche le scuole", è stato l'appello lanciato di Venturi. Per i bambini e i piu' giovani "ci vorrebbe un'attenzione un po' piu' speciale di quella che e' stata destinata nei provvedimenti del Governo - ha attacco Venturi - siccome sono le persone che raramente si ammalano e che, quando si ammalano, guariscono altrettanto rapidamente, noi stiamo facendo fare loro sacrifici molto forti, e soprattutto nei bambini questo non e' positivo, anche per l'evoluzione del loro carattere".

Quindi, manda a dire il commissario, "non perdiamo di vista queste attenzioni che dobbiamo avere. Sono sicuro che Bonaccini lo fara' presente anche nei prossimi incontri col Governo". E ha proseguito: "Naturalmente pensiamo agli esercizi commerciali e alle imprese, ma gia' in questo Paese abbiamo pochi bambini, almeno quelli che abbiamo facciamoli crescere nel modo migliore".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quindi, ha insistito Venturi, "facciamo in modo che possano tornare rapidamente alle loro attivita' preferite: il gioco all'aperto e il sistema educativo. E siccome in Emilia-Romagna abbiamo un sistema educativo che ci invidiano in tanti, vediamo di ricominciare a farlo funzionare il prima possibile, specialmente per i piu' piccoli", ha concluso il commissario. (fonte Agenzia Dire)