Avvicendamento al comando del 66esimo "Trieste", Di Sabato cede il testimone a Nitti

Si è svolta venerdì mattina nella caserma “De Gennaro” in Forlì, la cerimonia di avvicendamento al comando del 66esimo Reggimento Fanteria Aeromobile “Trieste”, tra il colonnello Nicola Di Sabato e il colonnello Vito Nitti, alla presenza della "Bandiera di Guerra" dell’unità aeromobile, del comandante della Brigata Aeromobile “Friuli” generale di brigata Salvatore Annigliato e delle autorità civili, religiose e militari della provincia di Forlì-Cesena. Di Sabato lascia il comando dell’Unità dopo, spiega, "due anni intensi di attivita’ addestrative, operative e presidiarie, durante i quali sono stati approntati ed impiegati oltre 1000 uomini e donne per attivita’ operative nel territorio nazionale e fuori area e il recente riconoscimento da parte dello Stato Maggiore dell’Esercito dell’unico Centro di formazione aeromobile di Forza Armata, qui al 66esimo Reggimento, testimonia il proficuo lavoro da noi svolto".

Al termine del suo intervento, il colonnello Di Sabato, nel ringraziare gli enti e le istituzioni locali per il clima collaborativo e cordiale mostrato in tutti gli eventi promossi dall’Esercito, ha espresso parole di elogio per il personale militare e civile del 66esimo “rinnovo la mia stima e gratitudine fiero e orgoglioso di essere stato il vostro Comandante e di aver concretizzato insieme a voi progetti che arricchiranno la già gloriosa storia del Reggimento, certo che saprete affrontare con coraggio e tenacia gli impegni e le sfide future”. Il generale Annigliato nel suo intervento ha ringraziato il colonnello DI Sabato per il lavoro svolto congratulandosi inoltre con gli uomini e le donne del Reggimento Aeromobile per gli elevati standard di efficienza e professionalità raggiunti. Rivolgendosi al colonnello Nitti ha espresso piena fiducia nel suo operato augurandogli un buon lavoro per tutte le attività che vedranno impegnato il Reparto nel prossimo futuro. Per il colonello Nitti, proveniente dal Comando Forze Operative Nord a Padova, è un ritorno al 66esimo dove ha prestato servizio nel grado di Tenente, nel periodo 1997-2001.

IL VIDEO DELLA CERIMONIA: VITO NITTI E' IL NUOVO COMANDANTE DEL 66ESIMO