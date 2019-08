La vittima si trasforma in detective e scova il ladro di biciclette

Si era fermato per alcune commissioni nel centro storico e, dopo aver lasciato la propria bici incustodito, al ritorno da un negozio non ha più trovato la sua due ruote. E' stato così che un forlivese, nella giornata di venerdì, si è trasformato in un detective e ha iniziato a battere i luoghi "caldi" della città alla ricerca di quanto gli era stato rubato. L'uomo ha ritrovato la bici nei pressi del Chiostro di San Mercuriale e ha iniziato ad interrogare il gruppo di giovani accanto alla due ruote. Gli animi si sono surriscaldati fino all'arrivo di una pattuglia della polizia di Stato e, messo alle strette, un 19enne di origini brasiliane ha ammesso le sue colpe sostenendo di aver preso la bicicletta perchè aveva necessità di muoversi in fretta nel centro storico. Vista la situazione, il ragazzo è stato denunciato a piede libero per ricettazione.