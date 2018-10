Vivere la separazione dei genitori: al Centro per le Famiglie "gruppi di parola" per i bimbi

Il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese, in viale Bolognesi 23, organizza un gruppo dedicato a bambini tra i 6 e gli 11 anni che vivono la separazione o il divorzio dei genitori per esprimere emozioni, dubbi, difficoltà che incontrano. Gli appuntamenti fissati per gli incontri di gruppo per i bambini saranno i giovedì 8,15, 22, 29 novembre dalle 17 alle 19. Per la partecipazione è necessario il consenso di entrambi i genitori. Gli incontri saranno gratuiti. Per informazioni e iscrizioni: Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese, telefono 0543 712668; centrofamiglie@comune.forli.fc.it