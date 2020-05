"Voglio farla finita": poliziotti e operatori sanitari salvano la vita ad un 21enne

Il personale delle Volanti della Polizia di Stato, in servizio all’Ufficio Prevenzione Generale della Questura, e il personale del 118, hanno salvato la vita ad un 21enne. L'episodio si è consumato domenica. E' stato lo stesso ragazzo a chiamare il 112, affermando di volerla fare finita, localizzandosi nella zona di viale Salinatore.

Gli agenti sono giunti in zona insieme ad una ambulanza, trovando il ragazzo nel parcheggio dell’Argine e immediatamente si sono accorti delle sue gravi condizioni di salute, causate dall’ingestione di alcolici in un soggetto affetto da patologie e versava in stato semi comatoso. Con fatica gli operatori sanitari ed i poliziotti sono riusciti a bloccarlo per procedere alla verifica del livello di glicemia, risultato assai vicino a livelli letali, tant’è che è stato immediatamente accompagnato in Pronto Soccorso.