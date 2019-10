Volontari per raccogliere le foglie: Castrocaro emula il modello Forlimpopoli

Castrocaro Terme e Terra del Sole emula il modello Forlimpopoli. Il Comune ha deciso di premiare chi si mette all'opera per raccogliere le foglie sulla pubblica via. Chi ha già un contenitore per sfalci, può presentarsi in Comune per compilare il modulo per la "raccolta fogliame da alberature pubbliche": cinque svuotamenti da bidoni da 240 litri oppure dieci svuotamenti da 120 litri sono rimborsati dal Comune. Chi non ha ancora il contenitore per gli sfalci deve ritirarlo nella sede di Alea per poi compilare l'apposito modulo e depositarlo in Comune. L'ente termale segue così la strada di quello artusiano. Il Comune di Forlimpopoli aveva avviato la ricerca di volontari che raccogliessero le foglie nei viali alberati su suolo pubblico o davanti casa. E l'attività sperimentale è stata sposata da oltre quaranta volontari, che hanno segnalato le aree di spazzamento nelle vicinanze delle abitazioni.