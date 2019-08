I Vigili del Fuoco arruolano nuovi volontari: tra gli "angeli custodi" anche una donna

Si è concluso l’impegnativo corso per vigili del fuoco volontari del Corpo Nazionale, realizzato dal Comando di Forlì-Cesena per implementare il numero del personale destinato ai distaccamenti volontari di Cesenatico, Civitella di Romagna, Modigliana, Savignano sul Rubicone, con 27 giovani “angeli custodi” animati dallo spirito di solidarietà speciale, tra cui una donna. Il personale aspirante volontario è stato ammesso a partecipare al corso dopo aver ottenuto il decreto di nomina, da parte del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, e aver acquisito l’idoneità fisica a seguito di visite mediche approfondite.

Il percorso formativo - diretto dall0ingegner Giuseppe Loberto, e realizzato in tre mesi in oltre 120 ore con lezioni teoriche, teorico-pratiche ed addestramenti specifici - ha fatto acquisire ai volontari la formazione di base per consentire di farli operare negli scenari incidentali sia in autonomia che in collaborazione con il personale permanente. I funzionari e gli esperti istruttori professionali hanno trasmesso le competenze tecniche trattando tutti gli argomenti che normalmente vengono svolti dagli aspiranti vigili del fuoco professionisti, alle scuole centrali antincendi del Corpo Nazionale a Roma, chiaramente con un programma ridotto.

"I nuovi volontari, denominati tali in quanto non sono assunti e non retribuiti mensilmente dal Corpo Nazionale, hanno utilizzato tutte le attrezzature tecniche in dotazione agli automezzi, compreso motoseghe, divaricatori, cesoie, nonché hanno effettuato anche addestramenti alla presenza del fuoco - spiega il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Roberto Toldo -. Tutte le operazioni di addestramento e simulazioni programmate sono state condotte nel rispetto delle disposizioni dei manuali, delle procedure operative applicabili, da un’attenta analisi e valutazione dei rischi, da parte degli istruttori presenti alle operazioni, i quali hanno adottato misure finalizzate a rendere più sicure le manovre".

"Gli aspiranti volontari hanno brillantemente superato l’esame teorico e dimostrato di aver acquisito preparazione e manualità nelle prove pratiche consistenti nell’utilizzo dell’autorespiratore, della motosega, dello stendimento delle tubazioni, nello spegnimento della vasca liquidi infiammabili, nella salita e il montaggio delle scale", conclude Toldo. Sono stati assegnati al distaccamento volontario di Civitella di Romagna Cristian Arcangeloni, Ernesto Baietti, Consuelo Balducci, Luca Casadei, Filippo Ceccarelli, Simone Libbi, Emanuele Nanni, Alex Ricci e Marco Superga, mentre a quello di Modigliana Andrea D'Orazio, Nicholas Gazzetti, Mattia Luzi, Daniele Neri, Gabriele Palazzoli e Morris Petruccelli. Sono inoltre stati nominati otto capi squadra dei Vigili del Fuoco volontari per i distaccamenti volontari. A seguito dello specifico corso ed esame finale hanno acquisito l’incarico di Capo Squadra Volontario e potranno indossare l’elmo di colore rosso Flavio Rivola (distaccamento volontario di Modigliana) e Claudio Visani (distaccamento volontario di Civitella).