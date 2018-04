Volontariato, al via ai Romiti il progetto di integrazione sociale con i richidenti asilo

Il comitato di Quartiere Romiti ha firmato un accordo di collaborazione con la Cooperativa Acquacheta per un'attività di volontariato da parte di richiedenti protezione internazionale. "Si è potuto finalmente mettere in atto quello che da mesi il quartiere Romiti stava aspettando cioè la possibilità di poter integrare i ragazzi residenti in Via Sapinia richiedenti protezione internazionale - informano dal comitato -. Già nei giorni scorsi si era riusciti a conoscere i ragazzi e dopo esserci messi a tavolino abbiamo capito che volevano partecipare alle attività di Quartiere". Durante questa collaborazione il comitato di quartiere affiancherà nello svolgimento delle attività di volontariato i richiedenti asilo al personale volontario composto dai propri membri. Il quartiere Romiti, viene evidenziato, "può finalmente realizzare una vera integrazione e aiuto umano a persone che purtroppo per vicende personali sono dovuti andar via dalla loro terra in cerca di una nuova vita. Il Quartiere vuole assolutamente aiutare e integrare le persone che hanno bisogno e proprio dalle piccole attività di volontariato che il comitato compie tutti i giorni all'interno del proprio territorio".