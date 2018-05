Volontariato, nuova presidente per Auser: è Maria Luisa Bargossi

L'assemblea di Auser, alla presenza di 98 delegati in rappresentanza dei 2311 soci, ha approvato il Bilancio Economico e il Bilancio Sociale del 2017, dopo 10 assemblee territoriali nei Comuni del comprensorio forlivese. Il presidente regionale Fausto Viviani ha ringraziato la presidente uscente Alide Lepretti, che dopo due mandati lascia il suo incarico, e ha provveduto ad eleggere la nuova presidente Maria Luisa Bargossi. Sono intervenuti tra gli altri il sindaco Davide Drei, l'assessore Raoul Mosconi e il vicesindaco di Meldola, Maria Vallicelli.

Gli 835 volontari Auser hanno garantito con "Filo d’Argento" servizi di trasporto e accompagnamento a circa 2100 anziani, iniziative con le scuole con l’adesione di 14 classi e 300 studenti con i loro insegnanti, corsi e conferenze promosse da "Accademia Permanente" con la partecipazione complessiva di circa 17000 cittadini, attività sociali, aggregative e culturali.

Auser Forlì sostiene e aderisce a campagne nazionali come “Ascensore è Libertà”, perché i numerosi edifici vecchi vengano dotati di attrezzature che ridanno mobilità e socialità ad anziani e a persone in difficoltà motorie. Tutte le attività di Aiser non prevedono il pagamento di tariffe, ma sono sostenute unicamente da entrate provenienti dal tesseramento, dalle donazioni dei cittadini, da

convenzioni con alcuni Comuni e dai contributi annuali degli altri e dai versamenti dal 5 x mille.