Una piccola volpe si aggira per le vie del paese: e va pure a mangiare al bar

Civitella ha una nuova, singolare, residente. Da qualche settimana, infatti, un piccolo esemplare di volpe si aggira per le vie del centro storico del paese e non disdegna anche qualche "avventura" nei giardini delle abitazioni. Addirittura si avvicina ai punti di riferimento degli abitanti del paese bidentino, sempre ovviamente a dovuta distanza dagli esseri umani. La volpe è un esemplare molto presente e attivo sul nostro territorio: ma è notoriamente un animale molto solitario e territoriale, per cui vederla 'scorrazzare', anche nelle ore più calde della giornata, per le vie principali di Civitella, è un fatto certamente insolito.

Ma, apparentemente, invece di andare a caccia nei pollai questo esemplare ha preferito la tranquilla vita di paese. In tanti a Civitella l'hanno notata passeggiare beatamente tra le mura del centro storico e ormai è anche diventata un'habitué del bar in piazza Matteotti: per diverse sere, infatti, si è presentata (mantenendo sempre una distanza di sicurezza dagli avventori del locale) davanti all'attività in cerca di qualcosa da mettere sotto i denti, per poi sparire nell'oscurità.