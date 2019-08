Addomesticata dal cibo dato dai turisti, una volpe sarà costretta ora a vivere in cattività

La volpe, pur essendo sana, sarà costretta a vivere il resto della sua vita in cattività, lasciando così il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi e Campigna. Il perché di tutto questo? Il continuo contatto coi turisti al Passo della Calla nel tempo l'hanno abituata a mangiare il cibo datole dall'uomo e tutto ciò l'ha resa troppo confidente col genere umano al punto che, invece di allontanarsi istintivamente alla vista dell'uomo, si avvicina e in alcuni casi ha avuto atteggiamenti aggressivi, mordendo le persone.

La scelta della cattura della volpe è stata presa dallo staff del parco, che spiega: “In data 2 luglio l’Ente Parco ha ricevuto una prima segnalazione, da parte di una turista, della presenza di una volpe eccessivamente confidente presso il Passo della Calla. La signora ci ha segnalato che, mentre si trovava a dormire nella sdraio, una volpe si è avvicinata e l’ha morsicata ad un braccio. L’Ente Parco, vista la particolarità del caso, si è preoccupato di raccogliere le altre segnalazioni man mano che arrivavano e di monitorare la volpe anche a seguito di successivi morsi a turisti, arrivando alla decisione di catturare la volpe al fine di scongiurare nuovi danni a persone e sottoporla ad accertamenti sanitari”.

La volpe è stata ricoverata presso il Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica - Monte Adone dove è stata sottoposta ad accertamenti sanitari e monitorata per 10 giorni. Tutti gli esami hanno dato esito negativo, la volte è sana ma, ormai addomesticata, sarà costretta a vivere in cattività. “Purtroppo l’atteggiamento estremamente confidente, associato ad episodi di aggressività, probabilmente legati ad una continua abitudine al cibo fornitogli in modo scorretto e superficiale, ha fatto propendere l’Ente per la non reintroduzione in natura della volpe. E' stata quindi trasferita presso un centro faunistico”, spiega sempre il parco sulla sua pagina Facebook.

Si ricorda che è assolutamente vietato dare da mangiare agli animali in base all’ordinanza di divieto di alimentazione degli animali selvatici nel Parco nazionale (Provvedimento Presidenziale n° 14 del 30 settembre 2003). In caso di mancato rispetto della presente disposizione sarà applicata una sanzione amministrativa fino a 1.032 euro. Oltre al rischio della multa, bisogna tenere presente che dar da mangiare agli animali selvatici, comporta spesso che questi finiscano per procacciarsi il cibo con questa modalità più “comoda”, col risultato di escluderli poi dal loro ambiente naturale.