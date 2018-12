Un tenero incontro nel cuore di Premilcuore: la notte di Natale porta una volpe

Forse cercava un po' di compagnia. O semplicemente aveva tanta fame e cercava un po' di cibo. A rendere ancora più magica la notte di Natale a Premilcuore ci ha pensato un esemplare di volpe. L'animale si è presentato in Piazza Ricci. Qualcuno era presente ed ha immortalato l'incontro, dandole anche del cibo. Lei si è avvicinata, ha annusato e quindi ha cominciato a mangiare. Non viene sempre consumato sul posto, segno questo che è ben nutrita.

L’animale si è guardato attorno per allontanarsi, ma non appena le è stato lanciato altro pane è subito tornato indietro per consumare quel che le è stato donato. Poi in un lampo ha voltato il suo sguardo e si è allontanata velocemente. Come una star del cinema, la volpe non ha avuto paura di farsi immortalare, molto probabilmente perchè attratta dal cibo che le è stato offerto. Non è la prima volta che degli animali selvatici transitano per i paesi dell'entroterra forlivese. Di incontri ravvicinati si hanno diverse testimonianze negli anni. Alcuni mesi fa era stata segnalata a Civitella, scorazzando anche nelle ore più calde della giornata per le vie principali.