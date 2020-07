Istituto Alberghiero Artusi e Liceo Carducci, i voti dei 203 diplomati. Sono 18 i 100

Esami di stato conclusi all'Istituto Alberghiero "Artusi" e al Liceo delle Scienze Umane "Valfredo Carducci" di Forlimpopoli. Sono 203 i diplomati, 19 dei quali hanno frequentato il corso serale per adulti in Enogastronomia. Sono 18 gli studenti che hanno concluso il percorso scolastico col massimo dei voti. Di questi sette hanno frequentato il corso serale ed un "maturo" ha ricevuto anche la lode. L'anno scolastico 2019-2020 è stato frequentato da 778 studenti, 767 dei quali ammessi.

Sono cinque i ragazzi che dovranno ripetere l'anno, tutti di prima. In particolare, erano 178 i giovani che hanno frequentato il primo anno, mentre 173 quelli del secondo anno, 141 quelli del terzo e 114 quelli del quarto. Per quanto riguarda il Liceo delle Scienze Umane "Valfredo Carducci", su 124 studenti vi è stata una sola bocciatura. Hanno frequentato il primo anno in 46 (una classe da 24 ed una da 22) il secondo in 21, il terzo in 15 e il quarto in 23. Per il corso serale per adulti "Ipsseoa", sono stati 15 gli ammessi al secondo biennio, mentre nella fascia successiva vi sono stati 21 ammessi ed un respinto. Sono 22 i promossi della quinta classe.

5A Liceo Scienze umane

Marika Barbiani Fusconi 80

Giulia Barrea 78

Antonio Pio Calbi 82

Lucia Capacci 73

Gaia Casadio 75

Serena Corzani 86

Caterina Cuppone 97

Giulia Gabanini 78

Emily Gafforelli 87

Aleksandra Weronika Korzen 87

Andreea Valentina Manole 73

Daniel O'Connell 88

Dario Rapaj 86

Giulia Rivalta 97

Lucia Santolini 78

Martina Tampieri 95

Christian John Trudeau 82

Letizia Vitali 100

Yornald Agusto Zanabria Zuniga 73

5A Enogastronomia

Felipe Aguero 85

Simone Alessandri 84

Samuele Angelicchio 74

Matteo Berni 90

Gaia Bertin 85

Mattia Bolognesi 68

Nicole Canarozzo 70

Enrico Candoli 66

Fillan Florian Sebastian Deidda 60

Chiara Garavini 82

Francesca Giulianini 93

Federica Guerra 95

Simone Lanzoni 89

Fang Liu 62

Filippo Lo Casto 95

Lorenzo Menghi 66

Elisabeth Nardi 73

Nicola Pennella 73

Vittoria Pompili 100

Samuele Valerio 100

Riccardo Versari 90

Riccardo Zanetti 73

5B Accoglienza Turistica

Agnese Babbi 60

Asia Cantoni 76

Alessandro Casadei Gardini 60

Malick Diop 84

Valentina Donini 84

Sirin Gacha 70

Giada Gasperini 76

Alessandro Grilli 74

Balpreet Kaur 96

Anna Mancini 96

Davide Marzelli 100

Brando Matos Martinez 80

Alesssandro Stefani 84

Erik Jozsef Vaccari 78

5C servizi di sala e vendita

Lorenzo Abati 92

Stefano Beleffi 72

Alessia Berardi 74

Esmeralda Bilaci 71

Elisa Broccoli 97

Francesca Buono 60

Francesco Campanini 62

Antonio Francesco Cavaglià 74

Francesca Cianci 88

Enrico Fabbri 70

Elena Guidi 82

Gaia Marchi 67

Thomas Plachesi 78

Lucia Rocchi 78

Federico Rosetti 71

Samuele Rossi 97

Lorenzo Salvi 72

Martina Sangiorgi 82

Marco Sani 76

Martina Simeoli 100

Arianna Zoffoli 88

5D Enogastronomia

Beatrice Amadori 78

Alessandro Balzani 95

Amrane Benzahra 85

Labinot Berisha 76

Denis Caminati 62

Sofia Cappelli 62

Maty Diagne 72

Rebeka Nedyalkova Georgieva 72

Silvia Giacomini 97

Iskander Hajaji 85

Wissal Kamal 65

Artan Kastrati 67

Paolo La Mendola 75

Giorgio Longo 90

Alan Malmesi 68

Alessandro Sannino 75

Danilo Sarcinella 75

Federico Serra 75

Gianni Tumedei 65

Lucia Valgimigli 82

Catherine Yabre 76

Martina Zani 68

Gianpaolo Zannetti 60

5E - Servizi di sala e di vendita

Riccardo Bagioni 76

Alex Bonsangue 70

Gaia Cucchi 64

Alice Flamini 80

Martina Galeotti 82

Noemi Gomiero 70

Filippo Graziani 65

Nicolas Guardigli 67

Aurora Lucchi 87

Yvan Luongo 66

Marco Mengozzi 96

Raffaele Pagano 64

Martina Paglia 72

Mirella Panetta 80

Antonio Parente 85

Chiara Petrini 100

Roberto Rocchi 60

Federica Anna Serrano 77

Laura Vitali 95

Giorgia Zepri 94

5F Enogastronomia

Andrea Bandini 96

Elia Bocchini 97

Lorenzo Brolli 98

Maria Julia Campos 89

Nicholas Caputo 95

Francesco Castorri 96

Luigi Cervone 100

Valentina D'Amico 90

Nicola Fabbri 70

Elisa Flagiello 72

Carmela Formisano 74

Rachele Giuffrida 80

Erik Locapo 82

Francesco Magnani 67

Osasogie Precious Omokaro 99

Ludovica Orlandi 90

Chiara Pedrelli 95

Lorenzo Prati 65

Samuele Sintoni 85

Giada Sirotti 84

Yonatan Stifanos 85

5G Enogastronomia

Enrico Antonelli 87

Cristian Arcangeloni 100

Andrea Beleffi 98

Francesco Benelli 84

Barbara Benzoni 70

Samuele Boschi 70

Alessandro Corbara 67

Sofia Cugino 82

Jenni Donati 67

Alexandra Fedosova 100

Sophia Gasperini 88

Giulio Guri 80

Alessio Mansueto 95

Victoria Mariani 92

Luca Minotti 78

Mattia Monti 80

Megi Muharremi 80

Chiara Nanni 99

Eugenio Pompignoli 70

Marco Ruffilli 90

Marwa Safiri 70

Noemi Toni 77

Francesca Turci 74

Maria Vestrucci 95

5H Servizi di sala e di vendita

Simone Arfilli 70

Ettore Bardi 72

Thomas Casali 100

Francesca Cerino 80

Lisa Crociani 86

Luana Fabbri 95

Miriam Fouad 86

Claudio Golinucci 70

Michela Guarino 68

Alfonso Lamberti 94

Mirko Liverani 63

Viola Manuzzi 85

Virginia Manzi 72

Mariagiulia Mengozzi 60

Antonio Mirra 70

Oana Munteanu 76

Sofia Pracucci 98

Samuele Severi 95

Michele Simoncelli 74

Erica Yaniny Spadoni 60

5 Corso serale per adulti - Enogastronomia

Riccardo Alucci 97

Carlo Bandini 100 e lode

Marino Bellini 72

Fabrizio Beoni 77

Domenico Bianco 75

Micael Biondini 65

Alessio Castelletti 97

Khady Gningue 95

Luis Miguel Lavale Ogando 77

Claudio Liverani 100

Rosanna Marrazzo 100

Flora Ombeni Matayo 100

Manuel Nardi 80

Ambra Nucci 70

Carla Rinaldini 100

Ernestina Rosa Da Conceicao 100

Ivano Rossi 97

Luca Tontini 100

Lidia Zani 100