Elezioni del 4 marzo, voto assistito: come richiedere il certificato

In vista delle elezioni del 4 marzo è possibile ottenere il certificato di voto assistito. E' possibile rivolgersi al Servizio di Igiene Pubblica di Forlì (via Della Rocca 19) giovedì 1 marzo dalle 14 alle 16, venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 marzo dalle 9 alle 12. Il Servizio Elettorale, al fine di facilitare agli elettori portatori di handicap-non deambulanti il raggiungimento del seggio elettorale, organizza un servizio di trasporto pubblico dentro il territorio comunale cui si potrà accedere previa prenotazione telefonica nei giorni che precedono l’orario di apertura dei seggi (telefono 0543 712864).

Voto a domicilio

Gli elettori affetti da gravissime infermità e gli elettori affetti da gravi infermità, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nella predetta dimora. Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, gli elettori devono far pervenire entro il 12 febbraio, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la dichiarazione attestante la volontà di esercitare il voto nell’abitazione in cui dimorano indicandone l’indirizzo completo.

Alla dichiarazione è necessario allegare copia della tessera elettorale e idonea certificazione sanitaria rilasciata dall’Unità Operativa di Igiene Pubblica dell’Ausl Romagna - Forlì nei termini previsti e da cui risulti l’esistenza delle condizioni di infermità fisica sopra descritte, tali da impedire all’elettore di recarsi al seggio. Nel caso di impedimento fisico al voto, l’elettore può essere assistito da un accompagnatore. Per la visita a domicilio del medico igienista, richiesta dagli elettori con grave infermità, occorre contattare lo Sportello della Prevenzione del Dipartimento Sanità Pubblica dell'Ausl (Via della Rocca,19) al numero 0543 733564.