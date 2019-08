Vuole mangiare anche se è ubriaco e getta scompiglio alla mensa della Caritas: denunciato

Ha gettato scompiglio alla mensa della Caritas di via Ravegnana, dove non poteva ricevere il pasto a causa della sua visibile situazione di ebbrezza alcolica. Al rifiuto degli operatori a farlo entrare, l’uomo si è scagliato contro di loro, con insulti pesanti, minacce e menando i pugni in aria. Una circostanza tesa che alla fine, venerdì, ha reso necessario l’intervento della volante della polizia per riportare la calma. L’uomo, 71 anni di Messina, già noto agli uffici di polizia, non ha desistito, tanto che è stato necessario contenerlo e chiamare l’ambulanza del 118. Nell’opporre resistenza ha causato lievi ferite ai poliziotti per prognosi di 2-5 giorni. Per questo è stato denunciato per resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale.