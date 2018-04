Welfare, Cavarei e Ginger spiegano che cos'è il crowdfunding

Dopo la collaborazione che ha portato al successo della campagna di raccolta fondi per l'acquisto della stampante digitale del CavaReiLab, la partnership tra CavaRei e Ginger continua: giovedì si terrà infatti ilworkshop “Il Crowdfunding per il sociale”. L'appuntamento è dalle 16 alle 20 a CavaRei (via Bazzoli 12). “Il nostro rapporto con CavaRei è iniziato proprio in seguito a uno dei nostri workshop, che organizzammo in collaborazione con "La Bcc ravennate forlivese e imolese", e quella di CavaRei è inoltre una location perfetta in quanto il progetto Cavarei Lab rappresenta un ottimo esempio di campagna di crowdfunding sociale” spiega Luca Borneo, responsabile della piattaforma Idea Ginger.

Il workshop, mirato soprattutto agli operatori del non profit e del volontariato, darà la possibilità ai partecipanti di ottenere tutti gli strumenti necessari per pianificare e gestire una raccolta fondi online di successo: “Procederemo per gradi, partendo dalle caratteristiche di una campagna di reward based crowdfunding; entreremo poi nel vivo del corso spiegando come pianificare e promuovere un progetto di raccolta fondi, come preparare testi, video e ricompense e infine parleremo di come gestire il post campagna” conclude Borneo. Per partecipare è necessario iscriversi all’associazione Ginger (65 euro a partecipante, 30 euro per accompagnatori). Grazie al contributo di CavaRei, gli iscritti provenienti dal settore educativo, sanitario ed assistenziale, avranno uno sconto del 20%. Info e iscrizioni: www.gingercrowdfunding.it