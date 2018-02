Welfare, "Vieni a prendere un tè da noi": un pomeriggio con merenda e musica

"Vieni a prendere il te’ da noi". E' il titolo del progetto a sostegno alla domiciliarità, che promuove la nascita di relazioni di amicizia, rigenerazione di legami sciali di quartiere a favore degli anziani che vivono in Casa di Riposo, nonché conoscenza da parte della cittadinanza interessata, delle attività molteplici che quotidianamente si svolgono. L'appuntamento è un programma il terzo martedì di ogni mese nel salone del reparto Angeletti della Casa di Riposo Pietro Zangheri (via Andrelini, 5). Per partecipare gratuitamente all'attività è possibile scaricare un modulo di richiesta on line sul sito www.residenzapietrozangheri.it oppure chiedere delle educatrici Barbara Camporesi, Stefania Santandrea e Michela Cavagnuolo (telefono 380 68 99 809). Chi è interessato, lasciando nominativo e recapito telefonico, sarà informato qualche giorno prima tramite sms, rispetto al luogo di incontro. Durante la merenda volontari ed educatori allieteranno il pomeriggio con musica e canti. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.residenzapietrozangheri.it oppure inviare una mail all'indirizzo educatrici@residenzapietrozangheri.it.