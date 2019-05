"Scelgo di mangiare bene": corretti stili di vita e benessere alimentare protagonisti della Wellness Week

Sport, aggregazione, arte, natura e, ovviamente, gastronomia. Abbraccia in maniera trasversale l’intera sfera del benessere la Wellness Week (17 - 26 maggio), una grande manifestazione in Romagna costituita da una costellazione di piccoli e grandi eventi uniti sotto il segno dei sani stili di vita. Anche Casa Artusi, in collaborazione col Comune di Forlimpopoli, risponde all’appello del Wellness con un appuntamento in programma martedì a partire dalle 17. Il focus della giornata, seguendo il motto “Scelgo di mangiare bene”, è la presentazione dei progetti del territorio dedicati ai corretti stili di viti e rivolti a scolari e famiglie. L’obiettivo dell’evento, oltre alla promozione del benessere psico-fisico, è anche quello di mostrare il legame tra corretto stile di vita, sana alimentazione e minor spreco, legame evidenziato anche dagli ottimi dati sulla raccolta differenzia promossa dal Comune di Forlimpopoli che hanno visto un crollo del secco a favore di un aumento dell’80% dei rifiuti differenziati.

Ad aprire l’incontro saranno Claudio Cancellieri, medico e presidente del Rotary Club Forlì, che insieme a Raffaella Alessandrini, coordinatrice dell’Ufficio Scolastico provinciale, illustrerà il progetto "Zero abusi", rivolto alle classi 5° delle scuole primarie e alle prime delle scuole secondarie di primo grado di Forlì. L’iniziativa, fortemente voluta e sostenuta dal Rotary Club, è volta ad instillare nelle nuove generazioni l’importanza di una corretta alimentazione che sia sana e no waste al contempo. A raccontare "Orto in condotta", un altro progetto di educazione alimentare e ambientale rivolto alle scuole dell'infanzia e primarie del comprensorio forlivese, saranno Lia Cortesi, referente Orti didattici Slow Food, e alcuni dei docenti schierati in prima linea nella sua realizzazione. Il progetto è promosso da Slow Food Condotta di Forlì e Alto Appennino Forlivese in collaborazione con il Rotary Club Forlì Tre Valli.

"Mangiare è un atto agricolo" non è solo il titolo di un saggio di Wendel Berry che ci ricorda la necessità di una gestione amorevole e responsabile della terra ma è anche la filosofia del mercatino Artusiano che ogni giovedì mattina porta in piazza a Forlimpopoli prodotti alimentari biologici e a km0. A parlarcene il coordinatore Carlo Rondoni del gruppo Barcogas. Si prosegue con l’intervento di Fabio Cappelletti del Forno Cappelletti (Dovadola) dal titolo "Vivere consapevolmente in Romagna". Fabio racconterà, tra le altre cose, la sua scelta di tornare a una produzione artigianale del pane, utilizzando esclusivamente lievito madre, farine del territorio e grani antichi. Conclude l’incontro Andrea Erbacci, titolare del ristorante Casa Artusi, con un intervento dal titolo “I prodotti di filiera a km0 e l’obiettivo spreco zero”. Alla fine della giornata sarà distribuito a tutti i partecipanti il decalogo artusiano, un attestato di partecipazione (su richiesta) e sarà offerta una merenda buona e salutare.