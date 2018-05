Navigare su internet sarà più facile: Forlì accende il nuovo wifi pubblico

Wifi pubblico e libero in città. E' cominciata la scorsa settimana l'accensione in città dei primi punti del nuovo sistema di wi-fi pubblico, cofinanziato dal Comune di Forlì e dalla Regione Emilia Romagna tramite la società partecipata Lepida. Il progetto, denominato "EmiliaRomagnaWiFi", mira a raggiungere entro il 2020 l'ambizioso obiettivo di almeno un punto di accesso WiFi pubblico, libero e gratuito ogni mille abitanti (per la città mercuriale dunque circa 120 access point).

"L'impegno del Comune - assicura l'assessore all'Innovazione Maria Grazia Creta - è quello di proseguire su questa strada, sfruttando anche altri cofinanziamenti come il bando europeo WIFI4EU, in modo da raggiungere e se possibile superare l'obiettivo di un punto WiFi ogni 1.000 abitanti, e facendo di Forlì una città sempre più smart".

Come funziona il servizio

Il servizio non richiede autenticazione né registrazione; gli access point saranno connessi direttamente alla fibra ottica, per una navigazione ad alta velocità; non sono previste restrizioni nella fruizione di servizi e contenuti, secondo il principio della net neutrality; e la rete sarà unica a livello regionale, in modo che pendolari o turisti possano agganciarsi in automatico al servizio anche se si spostano di città.

I primi punti wifi

Fra i punti inseriti in questo primo lotto figurano i Musei di San Domenico e quello di Palazzo Romagnoli, la Biblioteca Saffi, il PalaRomiti, il Ginnasio Sportivo e il Pattinodromo, il Centro Donna e il Salone Comunale (già tutti in attivazione in questi giorni), nonché la Piscina Comunale, il Parco della Resistenza, il Teatro Diego Fabbri, la Fabbrica delle Candele e altri ancora (in attivazione nei prossimi mesi), per un totale di circa 70 access point.