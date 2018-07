Wind e Tre non funzionano in quasi tutta Italia: impossibile navigare, utenti imbufaliti

"Stiamo riscontrando problemi sulla nostra rete dati. Il servizio verrà ripristinato al più presto. Ci scusiamo per il disagio". Con questo tweet, pubblicato sull'account ufficiale e condiviso anche sulla pagina Facebook intorno alle 10 di martedì mattina, Tre Italia certifica la serie di disagi che sta investendo l'operatore mobile in tutta Italia. Dalle prime ore di questa mattina, infatti, è impossibile navigare in tutto lo stivale per gli utenti 3 che hanno risposto imbufaliti ai messaggi sui profili social dell'azienda, in certi casi minacciando l'apertura di un contenzioso o il cambio di operatore. Nessun problema, invece, per quanto riguarda le chiamate. Problemi anche con la rete WIND