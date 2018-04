Alla scoperta dell'Oasi di Magliano: si celebra il Wwf day

Domenica l'Oasi di Magliano ospiterà il "Wwf Day", un evento che ha come obiettivo primario quello di trascorrere una giornata in compagnia in mezzo alla natura, per conoscere un'area di notevole importanza naturalistica e che merita di essere protetta. Il Wwf Forlì-Cesena, insieme all’associazione Meandri del fiume Ronco, persegue l’obiettivo di fare della zona un’area di Riequilibrio Ecologico in collaborazione con i Comuni di Forlì e Forlimpopoli. L'evento sarà anche un’occasione per far conoscere a tutti le attività di cui si occupa il Wwf Forlì-Cesena. “Abbiamo suddiviso le nostre attività sul territorio in sei macro aree - spiega il presidente Alberto Conti -. L’evento di domenica sarà un’occasione per illustrare quello che in questi anni abbiamo fatto al riguardo. I punti su cui ci siamo focalizzati sono biodiversità (conservazione della natura, delle aree protette, delle reti ecologiche e del verde urbano); energia; rifiuti; risorse idriche; consumo di suolo e pianificazioni territoriali di aree naturali, urbanistiche e paesaggistiche; e mobilità sostenibile (ciclabilità e trasporti). Conclude Conti: "Abbiamo sempre bisogno di nuovi soci attivi che si rendano disponibili ad affrontare e prendersi carico di queste tematiche. Soprattutto abbiamo bisogno di giovani. Invitiamo tutti alla nostra prossima riuninone che si terrà il 7 maggio alle 20,30 all’Assiprov di Forlì in Viale Roma".

