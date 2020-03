Yoga in gravidanza, pilates e sostegno per le pazienti oncologiche. Il benessere continua sul web

L'associazione Puntodonna di Forlì non si ferma e continua le sue attività sportive nonostante le difficoltà poste dal Coronavirus. Grazie all'impegno di collaboratrici e insegnanti l'iniziativa "Benessere in corso" va avanti con alcuni incontri online.

Yoga, pilates e allenamenti funzionali, tante attività da svolgere in sicurezza tra le mura domestiche, lezioni apposite per le mamme in gravidanza e anche per le donne in trattamento oncologico. Un impegno concreto in nome della salute e del benessere.

Gli incontri in programma

Ci sono diversi appuntamenti settimanali in programma per le interessate. Tutti i martedì e giovedì, dalle 18.30 alle 19.30, su Skype si fa Yoga in gravidanza con l'ostetrica Francesca Lama. Tre volte a settimana c'è invece l'allenamento funzionale con Daniela Ferrarese (lunedì mercoledì e venerdì dalle 18.00 alle 19.00 con Whatsapp video). Si svolge tramite la diretta Facebook in gruppo privato la lezione di Postural pilates (martedì ore 18.30 e sabato ore 10.00).

Ci sono poi degli appuntamenti speciali, come quello di giovedi 2 aprile alle 17.00 con l'incontro online "Ho le mie cose", rivolto a chi vuole prendere contatto con la ciclicità femminile.

Venerdì mattina dalle 7.45 alle 8.15 la dott.ssa Elisa Ruggeri propone pratiche di mindfulness, per aiutare le donne in trattamento oncologico a ritrovare la serenità in questo periodo complicato.

L'associazione promuove anche una serie di percorsi rivolti a genitori, educatori, insegnanti e baby sitter per parlare di gravidanza, parto e relazione mamma-bimbo nel primo anno di vita, lezioni con esercizi di bioenergetica e classi di meditazione.