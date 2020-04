Zangheri, cento contagiati tra ospiti e addetti. I sindacati: "Commissariare la casa di riposo"

I sindacati chiedono il commissariamento della casa di riposo Pietro Zangheri per riuscire a gestire l'epidemia di Covid in corso. Nell'istituto si riportano infatti 5 decessi e 74 anziani contagiati, cioè circa un quarto del totale dei contagiati a Forlì. Per Cgil, Cisl e Uil quello della Zangheri "è il più grave dei problemi contingenti che la città di Forlì sta vivendo" e per cercare di trovare una soluzione condivisa che vada a salvaguardare il più possibile i 300 residenti anziani e 140 dipendenti,mercoledì Cgil, Cisl e Uil, le categorie dei Pensionati e della Funzione Pubblica hanno incontrato in video conferenza l’assessore Tassinari, la dirigente dei Servizi Sociali, il direttore dei Distretto Sanitario di Forlì. Alla videoconferenza erano collegate anche la direttrice e la presidente della Zangheri.

Spiegano i sindacati in una nota: "Durante l’incontro, durato circa due ore, si è resa ancora più evidente la gravità della situazione che la struttura sta attraversando, trovandosi ad affrontare, un’emergenza sanitaria improvvisa e dalle dimensioni particolarmente preoccupanti. Col passare dei giorni abbiamo visto infermiere e assistenti ammalarsi e nonostante ciò coloro che restavano non si sono persi d’animo, ma è evidente che la “buona volontà” non è più sufficiente. Mancanze, anche di competenze specifiche o ritardi, oggi significano mettere a rischio la salute di ospiti e operatori. Avevamo chiesto più volte alla direzione l’assunzione di personale che integrasse le defezioni e sono arrivati dei tirocinanti, ai quali va fatto un caloroso plauso ma questo non basta. Oggi serve personale specializzato medici, infermieri e oss, ma soprattutto serve una direzione sanitaria che può essere solo in capo all’Ausl".

Ad oggi la Zangheri ha 74 residenti e 20 operatori contagiati, a cui vanno tristemente aggiunte le 5 persone defunte. E agiunge la nota: "I familiari sono fortemente preoccupati e la comunicazione tra struttura, ospiti e famiglie ha avuto e continua ad avere vuoti preoccupanti. Per questo la nostra richiesta al sindaco è quella della presa in carico della struttura da parte dell'Ausl , quantomeno per i reparti COVID. Serve una adeguata professionalità sanitaria direzionale, un coinvolgimento ancora più massiccio e permeante di AUSL per l’intera fase di emergenza, quale unica strada per garantire la tutela e la rappresentanza delle persone fragili e dei loro famigliari oltre che dei dipendenti tutti che hanno dimostrato la loro dedizione e senso di responsabilità. Noi il nostro pensiero lo abbiamo esposto con forza, adesso aspettiamo una risposta da tutti gli interessati e siamo certi che questo appello non resterà inascoltato".