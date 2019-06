Santa Sofia, prevenzione contro la zanzara tigre: i consigli per arginare il problema

Come ogni estate, con l’arrivo del caldo si torna a parlare del problema delle zanzara tigre. Il Comune di Santa Sofia, per evitare il proliferare delle larve, effettuerà – tramite la cooperativa Fare del Bene - i trattamenti nelle proprietà pubbliche. Oltre a rappresentare un fastidio, la zanzare tigre può rappresentare anche un pericolo sanitario per la trasmissione di malattie quali la Chikungunya e la Dengue: per questo a fianco delle campagne informative sono necessarie azioni di forte prevenzione e controllo.

"Ovviamente, per giungere a buoni risultati è indispensabile la collaborazione di tutti i cittadini che, mettendo in pratica alcuni semplici accorgimenti, possono dare il loro essenziale contributo al fine di evitare la proliferazione di questi fastidiosi insetti - dice l'assessore all'Ambiente Tommaso Anagni -. Inoltre. per sensibilizzare ed agevolare la popolazione, l’amministrazione ricorda che nella Farmacia comunale sono disponibili le pastiglie antilarvali a prezzo scontato del 10% per i residenti".

I comportamenti da tenere



Tra i comportamenti da tenere, quello di seguire i trattamenti antilarvali nei tombini e nelle zone di scolo, ma anche una serie di “buone pratiche” e tenere comportamenti corretti affinché la zanzara tigre non trovi le condizioni ideali per deporre le uova: evitare l’accumulo di acqua piovana; non accumulare acqua stagnante in bidoni, sottovasi, innaffiatoi e in ogni caso svuotarli frequentemente versando l’acqua nel terreno al fine di eliminare le larve; coprire i fusti di raccolta acqua con coperchi ermetici o zanzariere; introdurre pesci nelle fontane ornamentali; e pulire e disinfestare i tombini. Inoltre è necessario seguire un costante e completo sfalcio dell'erba (a tal proposito è in vigore un'ordinanza che regola tali attività). Naturalmente, il problema delle larve non esiste nelle fontane e nei luoghi in cui l’acqua scorre. Per richieste e materiale informativo è possibile rivolgersi all’Ufficio Affari Generali (Maura Nanni) o all’Ufficio Ambiente (Giacomo Fabbri).