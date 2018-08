Zattini critico sull'Unione dei Comuni: "Non ha dato vantaggi, cerchiamo alternative"

Ospite di Mario Russomanno a VideoRegione, il sindaco di Meldola Gianluca Zattini,ha espresso perplessità sulla attuale situazione della Unione: "A differenza di altri sindaci non ho attribuito responsabilità a Davide Drei perché a mio giudizio siamo tutti corresponsabili di una situazione che non presenta vantaggi né per i singoli cittadini né per le comunità. Occorre trovare soluzioni diverse, quest'unione voluta dalla Regione non funziona". Come è noto, Zattini, assieme al Sindaco di Rocca San Casciano Rosaria Tassinari e al Sindaco di Modigliana Valerio Roccalbegni, è stato indicato dal leader romagnolo della Lega Jacopo Morrone come potenziale candidato a sindaco di Forlì per il centrodestra. Anche su questa ipotesi si è espresso Zattini nel corso della trasmissione che andrà in onda Martedì alle 23.15.