Due meldolesi sfidano la fortuna al programma televisivo di Rai1 "Zero e Lode"

Due meldolesi sfideranno la fortuna al programma televisivo di Rai Uno "Zero e Lode", condotto da Alessandro Greco. Si tratta di Nicola Zaccarelli e Giovanni Zattini. I due forlivesi saranno in gara nella puntata che andrà in onda venerdì alle 14, subito dopo il Tg1. Il programma è stato già registrato, ma l'esito è top secret. Per vincere, bisogna cercare di indovinare le risposte esatte meno date, o non date, a domande di cultura generale da un campione di 100 persone. Sono proprio le risposte esatte non date, quelle da “zero e lode”, le risposte utili per andare avanti nel gioco, accumulare il punteggio più basso e arrivare al round finale per vincere il jackpot in palio. Recentemente altri due romagnoli hanno trovato fortuna, aggiudicandosi il 4 gennaio scorso il jackpot da 31mila euro, il più alto mai raggiunto finora dalle coppie concorrenti: si tratta dei fidanzati riminesi Matteo Genghini ed Eleonora Melucci, entrambi di 23 anni, il primo iscritto alla facoltà di Giurisprudenza e la seconda laureata in Lettere Moderne. La trasmissione è particolarmente seguita. Nella puntata del 3 gennaio il game ha conquistato 2.144.000 spettatori e il 13,09% di share, siglando uno dei migliori risultati dall’inizio della stagione.