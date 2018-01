Finisce l'avventura degli "ZaZa" a "Zero e Lode"

Si è conclusa senza fortuna, ma con una bella esperienza alle spalle, l'avventura dei meldolesi Giovanni Zattini e Nicola Zaccarelli al quiz game di Rai Uno "Zero e Lode", condotto da Alessandro Greco. Soprannominati gli "ZaZa" per le iniziali del cognome, i due romagnoli, che si sono presentati lunedì da campioni in carica, non sono riusciti a riconfermarsi, venendo eliminati nella seconda delle prove di cultura generale. Recentemente altri due romagnoli hanno trovato fortuna, aggiudicandosi il 4 gennaio scorso il jackpot da 31mila euro, il più alto mai raggiunto finora dalle coppie concorrenti: si tratta dei fidanzati riminesi Matteo Genghini ed Eleonora Melucci, entrambi di 23 anni, il primo iscritto alla facoltà di Giurisprudenza e la seconda laureata in Lettere Moderne.