Gli "ZaZa" meldolesi nuovi campioni di "Zero e Lode": ma non sbancano il jackpot

Non hanno sbancato il jackpot di 10mila euro, ma i meldolesi Giovanni Zattini e Nicola Zaccarelli sono i nuovi campioni del quiz game di Rai Uno "Zero e Lode", condotto da Alessandro Greco. Soprannominati gli "ZaZa" per le iniziali del cognome, i due romagnoli hanno sfidato altre tre coppie di concorrenti, rispondendo esattamente a domande di cultura generale, cercando di dare la risposta esatta meno ovvia, quella che nessuno (o quasi) ha saputo dare, la risposta "Zero e lode". Zattini e Zaccarelli hanno affrontato il percorso composto da tre giochi, superando ciascuna prova ed arrivando così al gioco finale. I due meldolesi torneranno in gara nella puntata di lunedì.

Recentemente altri due romagnoli hanno trovato fortuna, aggiudicandosi il 4 gennaio scorso il jackpot da 31mila euro, il più alto mai raggiunto finora dalle coppie concorrenti: si tratta dei fidanzati riminesi Matteo Genghini ed Eleonora Melucci, entrambi di 23 anni, il primo iscritto alla facoltà di Giurisprudenza e la seconda laureata in Lettere Moderne. La trasmissione è particolarmente seguita. Nella puntata del 3 gennaio il game ha conquistato 2.144.000 spettatori e il 13,09% di share, siglando uno dei migliori risultati dall’inizio della stagione.