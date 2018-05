Viabilità e sosta, novità al Ronco: sarà istituita la "Zona 30"

Arriva la "Zona 30" al Ronco. Il provvedimento il quadrilatero costituito dalle vie Roma, Seganti Carlo, Baldraccani Alessandro, Montaspro Luciano, ovvero nell'area comprendente le vie Antonio Beltramelli, Nicolò Degli Augustini, Giordano Noferini, Giovanni Francesco Berti, Nereo Morandi, Maria Ferrari Bandini Buti, Fratelli Alberi, Sante Agelli e Livio Carloni. Il progetto prevede, tra le varie cose, l'istituzione della circolazione a senso unico di marcia in un tratto di via Morandi e di via Ferrari e la sosta alternata.

Anche nelle vie Beltramelli, Agelli, Fratelli Alberi e Carloni è prevista l'istituzione del divieto di sosta e della circolazione a senso unico di marcia. In via Berti è prevista inoltre l'istituzione del divieto di sosta nel lato civici dispari. Per quanto riguarda via Degli Augustini, oltre al divieto di sosta, è previsto l'obbligo di svolta a destra in immissione in viale Roma. Inoltre all'incrocio tra via Degli Augustini e via Fratelli Alberi sarà realizzato un rallentatore di velocità di sezione trapezoidale in conglomerato di circa 7 centimetri d'altezza.