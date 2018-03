Ztl, si sono accesi gli occhi di "Mercurio": tante richieste di informazioni

Giovedì è stato il primo dei 45 giorni sperimentali del sistema "Mercurio". I centralini della Polizia Municipale e di Forlì Mobilità Integrata hanno squillato più volte, con i cittadini a chiedere informazioni in merito al funzionamento del servizio di videosorveglianza. Le prime accensioni sono avvenute intorno alle 10.30 ed il sistema è entrato completamente a regime col trascorrere delle ore, poichè l'attivazione dei varchi richiedeva la presenza di personale tecnico. "Solo all'inizio della prossima settimana si potrà ragionare su numeri concreti - chiarisce l'assessore al Centro Storico, Marco Ravaioli -. Nei giorni scorsi il sistema è stato acceso per collaudi tecnici, ma non operativo, registrando circa 3mila accessi al giorno in centro". Nel "D-day" di "Mercurio" sono stati predisposti dei servizi della Polizia Municipale ai varchi, per rispondere all'eventuali richieste degli automobilisti in transito. La videosorveglianza è suddivisa in due anelli: il primo, quello che Ravaioli ha definito della "legalità", che riguarda la zona a traffico limitato, e il secondo, quello di "sicurezza", che in futuro dialogherà col sistema "Forlì Sicura". Con l'accensione delle telecamere non cambia nulla sul fronte viabilità in centro, raggiungibile esattamente come avveniva in precedenza. Ma non tutti, sembra assurdo, ma è così, erano a conoscenza dell'esistenza della Ztl o persino delle isole pedonali.

Il primo anello della Zona a traffico limitato

Il primo "anello" è posto agli ingressi della zona a traffico limitato (in corso della Repubblica dopo via Flavio Biondo, in corso Mazzini dopo via Cantoni, in corso Garibaldi, nei pressi del negozio Scout , e in corso Diaz all’altezza del teatro Diego Fabbri, più altre 3 su strade secondarie. Queste sette telecamere “sorvegliano” solo il “cuore” del centro storico, e chi passerà non in regola si beccherà la multa a partire dall'8 maggio. I controlli non pesano su cicli e motocicli, che quindi possono passare i varchi ed entrare in centro.

Il secondo anello del centro storico

Ci sono poi altre 8 telecamere identiche (stesso tipo di varco, stesso display sul palo della telecamera) poste agli ingressi del centro, all’imbocco dei corsi. Queste non saranno in modalità sanzionatoria, ma serviranno solo per sicurezza e fini statistici. Si tratta delle telecamere messe in corso della Repubblica all’imbocco da piazzale della Vittoria, in corso Mazzini all’imbocco della rotonda di via Ravegnana, in corso Garibaldi fin da Schiavonia e in corso Diaz fin dal carcere della Rocca, oltre che all’inizio di via Oberdan, di via Romanello da Forlì e via Della Torre (davanti all’Avis).

Le informazioni

Le telecamere saranno attive 24 ore su 24. Le auto non in possesso di un permesso di accesso alla Ztl potranno regolarizzare la loro posizione negli uffici di Forlì Mobilità Integrata. I titolari di attività economiche in centro potranno richiedere un contrassegno per l’accesso negli orari dalle 7 alle 10,30, dalle 15 alle 16,30 e dalle 19 alle 20. Per alcune tipologie di commercio il permesso sarà h24, con alcune eccezioni. I veicoli in uso a disabili dovranno comunicare preventivamente il numero di targa, ma potranno farlo anche entro 48 ore dopo. Tutti i parcheggi del centro storico sono raggiungibili senza accedere alla Ztl. Sul portale http://mercurio.comune.forli.fc.it/ è possibile trovare i tempi di attivazione, le domande frequenti e tutte le indicazioni che possono essere utili. E' possibile scaricare la brochure informativa con la mappa dei varchi all'indirizzo https://goo.gl/8tCsTG.