Resiste al vortice delle trasformazioni di mode e mercato: attività celebra il decennale

Per l'anniversario dei 10 anni di attività, "L'ultimo pensiero" di Donatella Bartolini rinnova la sede trasferendosi in piazza Don Mario Ricca Rossellini, la piazza centrale della Cava. Con l'aperitivo di sabato pomeriggio Donatella vuole incontrare e ringraziare tutti gli amici e clienti che in questi anni le sono stati vicino. Una nuova sfida quindi in un settore che apparentemente non sente crisi ma che invece ha subito negli anni forti trasformazioni legate alle mode e al mercato. "L'ultimo pensiero" è un punto di riferimento per imprese e privati a cui offre servizi e consulenza frutto di una lunga esperienza e di grande sensibilità.