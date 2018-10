La multinazionale americana Celanese festeggia il secolo di attività anche a Forlì: dipendenti premiati

Un secolo di attività per Celanese Corporation, società globale nel settore delle tecnologie e dei tecnopolimeri speciali con sede a Dallas. La sede forlivese della multinazionale americana, entrata a far parte del gruppo nel 2017 e situata nella zona industriale di Villa Selva, ha scelto di celebrare questa ricorrenza con tre pranzi celebrativi che si sono svolti nei giorni scorsi nei locali dell’azienda alla presenza di oltre trecento dipendenti e del sindaco di Forlì, Davide Drei, e dell'assessore allo Sport, Sara Samorì.

Drei ha espresso" soddisfazione e orgoglio" per la presenza sul territorio di Celanese e ha partecipato alla cerimonia per la premiazione di alcuni dipendenti che si sono distinti per il loro impegno e contributo durante il passaggio dalla precedente gestione aziendale alla nuova. Giacomo Vitarelli, "senior director" del sito di Forlì, ha ripercorso in breve la storia della multinazionale americana nata nel 1910 a Basilea, in Svizzera da una intuizione dei fratelli Dreyfus e diventata nel 1918 a New York The American Cellulose & Chemical Manufacturing Company predecessore dell’attuale Celanese Corporation.

Un viaggio nel passato che si è concluso sottolineando la volontà e l'importanza del coinvolgimento sociale dell'azienda, rispetto al territorio e alla comunità. Celanese, con sede a Dallas, è specializzata nella produzione di soluzioni chimiche diversificate e materiali speciali utilizzati nei maggiori settori industriali e applicazioni di consumo.