2 aprile: alle 14 scatta l'ora blu

In moltissimi punti vendita a marchio Emisfero, Famila ed Emi il 2 Aprile dalle ore 14.00 alle ore 16.00 le luci saranno attenuate, così come i suoni e la musica. Pochi e semplici accorgimenti che possono però incidere significativamente sullo stress delle persone con disturbo dello spettro autistico.

Quest’anno Unicomm ha deciso di aderire a questa giornata con una modalità che non ha precedenti nel nostro Paese. Con l’aiuto dei docenti degli Sportelli Autismo della Regione Veneto, che offrono un servizio di supporto organizzativo ed educativo-didattico alle scuole che accolgono studenti con disturbo dello spettro autistico, e dell’Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici, Unicomm organizzerà infatti in 80 punti vendita la cosiddetta “quiet hour”, denominata anche “ORA BLU”. Si tratta di creare un momento di “tranquillità”, in cui queste persone con specificità sensoriali potranno fare la spesa in un luogo accogliente e facilitante.

In alcuni negozi, saranno, inoltre, presenti i docenti operatori degli Sportelli Autismo del Veneto con le Associazioni Genitori locali, per stimolare la riflessione della Comunità sulla necessità di accogliere i bisogni specifici di queste persone anche nei luoghi pubblici, come supermercati e grandi magazzini.

Di seguito i punti vendita in cui si svolgerà l’iniziativa.

Emisfero: Bassano del Grappa, Belluno, Fiume Veneto, Mirano, Monfalcone, Perugia, Scorzè, Silea, Vicenza, Vittorio Veneto, Zanè

Famila: Arzignano – viale Vicenza, Arzignano – via Diaz, Bassano del Grappa, Belluno, Bondeno, Campagna Lupia, Caorle, Cavarzere, Cento, Cesena – via Tonelli, Cesena – piazza Magnani, Cesenatico, Chiampo, Curtarolo, Feltre – loc. Pasquer, Feltre – via Peschiera, Ferrara, Forlì, Gambettola, Gorizia, Imola, Jesolo Lido, Lendinara, Manzano, Marina di Montemarciano, Mestre, Molinella, Mondavio, Mondolfo, Monselice, Muggia, Oderzo, Olmo di Creazzo, Padova, Pesaro, Ponte nelle Alpi, Ravenna, Reschigliano, Rovigo, S. Lazzaro di Savena, S. Martino di Lupari, S. Pietro in Casale, S. Vendemiano, Schio – via SS Trinità, Schio – via XX Settembre, Taggì di Sotto, Teolo, Treviso, Tricesimo, Trichiana, Trieste, Valdagno, Vicenza, Vigonza, Villorba),

Emi: Foligno, Giano dell’Umbria – loc. Bastardo, Grosseto, Gubbio, Magione, Perugia – Ponte Felcino, Santa Maria degli Angeli – Assisi, San Mariano – Corciano, San Nicolò – Spoleto, Todi – loc. Ponte Rio)