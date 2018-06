Le Frecce Tricolori onoreranno il 50esimo anniversario di Ferretti Yachts

Ferretti Group ha scelto Venezia come luogo delle celebrazioni per il 50esimo anniversario di Ferretti Yachts, in programma tra Piazza San Marco e l’Arsenale da venerdì a domenica. Un appuntamento molto speciale per il Gruppo Ferretti che festeggerà il 50esimo anniversario nella Serenissima con un evento esclusivo di tre giornate. Armatori di Ferretti Yachts da tutto il mondo saranno coinvolti insieme alla città, in un entusiasmante programma all’insegna dell’arte, dello spettacolo e della cultura italiana. Le celebrazioni si apriranno con un ricevimento di gala a Palazzo Ducale, davanti al suggestivo “Paradiso” del Tintoretto, la più grande tela al mondo, e al magnifico “Trionfo di Venezia incoronata dalla vittoria” del Veronese.

Dalle finestre ogivali del Palazzogli ospiti assisteranno a una parata dell’intera flotta Ferretti Yachts che solcherà le acque del bacino di San Marco davanti alla più celebre piazza del mondo. Alle ore 19,45 grazie alla straordinaria partecipazione dell’Aeronautica Militare, i velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale, Frecce Tricolori, sorvoleranno la città di Venezia e la splendida Piazza San Marco. Il cielo di Venezia si colorerà del tricolore proprio nell’anniversario della “Battaglia del Solstizio”, con la quale esattamente 100 anni fa, nel giugno 1918, l’Esercito Italiano resistette eroicamente all’ultima offensiva Austro-Ungarica e durante la quale perse la vita il maggiore Francesco Baracca, asso degli assi dell’Aviazione Italiana. Grazie alla disponibilità della Marina Militare, l’Arsenale di Venezia sarà eccezionalmente aperto alla Città e 11 meravigliosi Yachts dai 45 ai 96 piedi, tra i quali il nuovo Ferretti Yachts 670 al suo debutto mondiale, saranno ormeggiati all’interno della Darsena Nuovissima. Sempre all’Arsenale di Venezia si svolgerà la seconda serata del 50° anniversario: sabato 23 giugno, gli ospiti parteciperanno a una cena realizzata da Cipriani, mito della ristorazione veneziana nel mondo, e assisteranno al concerto di un grande artista italiano.

"Spettacolo in mare e in cielo nella città più bella del mondo - afferma Alberto Galassi, amministratore delegato del Gruppo Ferretti -. Quando abbiamo pensato alle celebrazioni per il nostro marchio che da il nome al nostro gruppo, volevamo qualcosa di unico e mai visto prima. Con il sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale, i luoghi fantastici generosamente concessi dalla Città di Venezia e gli eventi in programma, festeggeremo come meglio non si potrebbe il 50esimo anniversario di Ferretti Yachts e del nostro Gruppo, una grande azienda italiana i cui prodotti sono realizzati in Italia in 7 cantieri che danno lavoro a oltre 1600 persone. Ringrazio la Città di Venezia e il suo sindaco, il capo di stato maggiore dell’Aeronautica Militare, l’ammiraglio comandante dell’Istituto Studi Militari Marittimi e Congiunzione del Presidio Marina Militare di Venezia e tutti coloro che con il loro contributo hanno reso grande Ferretti Yachts in questi suoi primi 50 anni di storia e che renderanno possibile questo evento irripetibile, mostrando al mondo l’eccellenza che il nostro Paese è in grado di esprimere”.

“Ringrazio Galassi per aver scelto la nostra città e diamo il benvenuto a Venezia a tutto il Gruppo Ferretti, ai loro clienti e a tutti gli appassionati della nautica per la festa del cinquantennale di un'azienda leader a livello mondiale per la costruzione e commercializzazione di yacht e imbarcazioni di lusso, fiore all'occhiello del Made in Italy - ha dichiarato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro - Siamo orgogliosi di accogliere questo grande gruppo nella nostra Città, che da sempre ha fatto del legame con il mare e delle sue abilità commerciali e relazionali un tratto distintivo. L’amministrazione Comunale di Venezia sostiene tutte quelle realtà imprenditoriali che con fatica e forza di volontà proseguono nel mantenere alto il nome del nostro Paese e le nostre eccellenze. Tre giorni di eventi dove l’acqua, l’industria e l’innovazione saranno protagonisti nella splendida cornice dell'Arsenale: una location suggestiva per ospitare, speriamo dal 2019, una grande fiera della nautica aperta a tutti gli operatori più qualificati. Ci metteremo subito al lavoro insieme al Gruppo Ferretti, ad altri primari operatori che fossero interessati, a tutte le Istituzioni Veneziane e alla Marina Militare per provare ad organizzare la prima edizione del Salone di Venezia 2019 all’Arsenale".