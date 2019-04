Confartigianato, rinnovato il consiglio dei Giovani Imprenditori: alla presidenza Ana Isabel Perez Alvarez

A seguito della tornata elettorale realizzata nello scorso mese di marzo, per le cariche elettive di Confartigianato di Forlì, si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori, che rappresenterà il movimento nei prossimi 4 anni. Sono stati eletti Manuel Andreini, Fabio Bassini, Francesco Ciani, che ha assunto la vicepresidenza, Claudio Frassineti, Riccardo Minghetti, Luca Palumbo, Clara Perugini, Francesco Perugini, Nicola Ravaioli e Michele Tempera. La presidente è Ana Isabel Perez Alvarez, imprenditrice bertinorese operante nell’ambito dell’interior design, recente nominata, dalla Confederazione, anche componente della Giunta nazionale del movimento Giovani, in rappresentanza dell'Emilia Romagna.

"Un gruppo profondamente rinnovato, che continuerà a proporre attività principalmente dedicate agli under40 che hanno scelto di fare impresa, senza dimenticare i contributi di chi, per età, ha maturato una maggiore esperienza - evidenzia l'associazione -. In questi anni il movimento ha realizzato numerose iniziative, volte ad approfondire le potenzialità del web, dei social network e della digitalizzazione crescente del lavoro. Come confermato dai dati Istat sull’utilizzo delle nuove tecnologie le imprese indicano fra i fattori trainanti la trasformazione digitale".

Chiarisce il coordinatore del movimento, Mauro Collina: "Tra i fattori di maggiore diffusione della digitalizzazione c’è un migliore accesso a infrastrutture e connessioni in banda ultra larga, considerato elemento trainante dal 30,8% delle imprese, seguito dallo sviluppo e dal consolidamento di competenze digitali attraverso la formazione degli addetti dell’impresa, rilevato nel 22,4% dei casi. Per questo abbiamo deciso di orientare parte della nostra attività sull’approfondimento delle nuove tecnologie.” Lo sviluppo di competenze digitali del personale rappresenta una sfida chiave per le imprese, chiamate ad affrontare la digitalizzazione dei processi produttivi, delle relazioni con il mercato e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. Sfida che il Gruppo Giovani Imprenditori affronterà assieme alle imprese associate a Confartigianato Forlì".