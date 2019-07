Dipendenti del supermercato senza stipendio in sciopero: chiesto tavolo istituzionale

Prima giornata di sciopero delle due programmate per le lavoratrici e lavoratori del negozio "EuroPiù" marchio Sma di via Piolanti. Mercoledì mattina sindacati e lavoratori erano in presidio davanti al negozio per, spiegano Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, "informare i clienti di quello che sta succedendo e le motivazioni dello sciopero, che ha visto la massima adesione ovvero il 100% dei lavoratori. Per tale vertenza è stato inoltre richiesto un tavolo Istituzionale per trovare una soluzione alla crisi del punto vendita di via Piolanti, di cui restiamo in attesa di ricevere celere convocazione data la situazione di crisi".

"I lavoratori e le loro famiglie sono in attesa di ricevere risposte da parte del titolare del negozio che ad oggi si nega ad ogni tipo di confronto, nonché da parte di Sma in qualità di committente, in merito alla salvaguardia dell’impresa e dei posti di lavoro, anche cercando nuove figure imprenditoriali interessate al supermercato - concludono i sindacati -. Sabato i lavoratori saranno nuovamente in presidio davanti il loro negozio per protestare contro l’assenza di informazioni sul futuro del supermercato e dei loro posti di lavoro da parte del proprio datore di lavoro e per sollecitare il tavolo di confronto".