Nautica, Ferretti protagonista in Asia al "Singapore Yacht Show"

Con una selezione dei suoi modelli di maggior successo, Ferretti Group sbarca all’ottava edizione di uno dei più interessanti saloni nautici nel panorama internazionale, il più importante in Asia: il Singapore Yacht Show, in programma fino a domenica all'One 15 Marina Club a Sentosa C ove.Il Gruppo schiera 6 barche straordinarie: Ferretti Yachts 450, Ferretti Yachts 550, Ferretti Yachts 700, Ferretti Yachts 850, presentato in anteprima il mese scorso a Singapore, Riva 76’ Perseo e Ferretti Yachts 780 nella speciale versione Tai He Ban, première per il sud-est asiatico.

A dare ulteriore lustro a questa flotta, a Ferretti Yachts 550 è stato riconosciuto il premio nella categoria "Best flybridge yacht up to 55 feet" ai prestigiosi Asia Pacific Boating Awards che si sono tenuti all'One 15 Marina Club Sentosa. La partecipazione al salone sarà anche l’occasione per festeggiare il varo della terza unità di Custom Line Navetta 33 con scafo di colore grigio, ultima variante di un modello che ha riscosso un incredibile successo.

Venerdì inizieranno anche nel continente asiatico le celebrazioni del 50esimo anniversario di Ferretti Yachts con un raffinato cocktail party presso lo stand flottante sull’acqua, dal quale ospiti e armatori potranno ammirare la flotta dei 6 splendidi yacht. Il Singapore Yacht Show è una delle più importanti fiere della regione Asia - Pacific, un’occasione unica per scoprire i migliori superyacht del mondo in un ambiente esclusivo ed elitario.