Sconti fino all'80%: Flamigni inaugura il suo "temporary outlet" nello stabilimento a San Martino in Strada

L’azienda forlivese che, dal 1930 produce e vende in tutto il mondo panettone, torrone e lievitati artigianali in genere, ha attivato uno Show Room destinato alla vendita eccezionale delle ultime Colombe disponibili. Si tratta, spiegano dall'azienda, di "uno store provvisorio straordinariamente aperto al pubblico nello stabilimento Flamigni in via Gandhi 32 nella zona artigianale di San Martino in Strada. Fino ad esaurimento della merce, è possibile trovare in vendita un vastissimo assortimento di prodotti pasquali e non solo, di altissima qualità, eccezionalmente venduti a prezzi imperdibili".

"Si potranno trovare prodotti artigianali, dalla qualità e bellezza unica, firmati dalle mani esperte dei mastri pasticceri Flamigni, colombe classiche o farcite con creme variegate oppure dalle ricette speciali con gusti ed ingredienti ricercati, deliziose e tutte da scoprire, pensate anche per incontrare i gusti dei clienti più esigenti - viene evidenziato -. Per venire incontro il più possibile ai consumatori in questo momento particolare, nello store, sarà possibile eccezionalmente e solo fino ad esaurimento scorte trovare prodotti scontati anche fino all’80% nel caso di acquisti di confezioni contenenti più pezzi".

L’Outlet Flamigni non effettuerà consegne a domicilio, ma sarà possibile accedervi dal lunedì al venerdì, la mattina dalle 9.00 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 15.30 alle 18, in maniera del tutto sicura e nel rispetto delle normative vigenti in materia di contenimento del contagio da Covid-19. L’ingresso dei clienti all’interno dello store sarà, come previsto dalla legge, contingentato, e tutti i dipendenti Flamigni saranno provvisti dei dispositivi medici necessari a garantire la massima sicurezza ai clienti durante l’acquisto e il ritiro della merce.

Per informazioni sarà possibile contattare l’azienda telefonicamente allo 0543/83200 oppure tramite mail a "flamigni@flamigni.it". Per chi volesse ricevere tutta la bontà e la genuinità dei prodotti Flamigni direttamente a casa, sarà possibile ordinare le specialità dell’azienda dolciaria forlivese anche dallo Shop Online, (https://shop.flamigni.it), dove è possibile trovare eccezionalmente promo specifiche e spedizione gratuita su tanti prodotti.

"Questa apertura temporanea di uno punto di vendita diretto dai prezzi agevolati va ad aggiungersi alle tante iniziative che durante questa emergenza sanitaria Covid-19, l’azienda dolciaria forlivese ha attivato, dagli aiuti alle strutture ospedaliere e di accoglienza in genere a sostegno di persone in grave difficoltà economica e familiare, un altro gesto, che ancora una volta pone l’azienda forlivese al fianco di chi vive momenti di difficoltà", informa Flamigni.