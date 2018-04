Per Unieuro è un anno record: i ricavi sfiorano la somma di 1,9 miliardi

Il consiglio di amministrazione di Unieuro ha esaminato e approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio al 28 febbraio, predisposti in accordo con gli International Financial Reporting Standards. L’esercizio 2017/18 si è chiuso con risultati consolidati in crescita, con i ricavi saliti a doppia cifra a quasi 1,9 miliardi di euro. Commenta l'amministratore delegato Giancarlo Nicosanti: “Il nostro primo bilancio da società quotata si chiude con risultati eccellenti, ancor più

significativi perché raggiunti in un contesto di mercato altamente sfidante e in costante trasformazione, anche alla luce dei cambiamenti delle abitudini di acquisto dei consumatori.”

“Nell’esercizio appena concluso - prosegue - Unieuro ha segnato nuovi record in termini di fatturato, redditività e produzione di cassa, trainati dalla crescita organica e da ben quattro acquisizioni. In coerenza con quanto dichiarato in sede di IPO, abbiamo infatti continuato quel cammino virtuoso di consolidamento del mercato che è insito nel nostro dna e che è destinato a proseguire nei prossimi mesi, sempre all’insegna del rigore e della razionalità strategica.”

“Il mercato finanziario, già oggi nostro azionista di maggioranza, ha dimostrato di apprezzare la nostra equity story e di credere negli ambiziosi obiettivi strategici che ci

siamo posti. Alla luce dei risultati ottenuti, siamo lieti di ripagarne la fiducia proponendo un dividendo di 1 euro per azione, fortemente premiante e remunerativo per tutti i Soci che hanno creduto in noi”, ha concluso Nicosanti Monterastelli.

Il Risultato netto dell’esercizio è stato pari a 39,4 milioni di euro, con un’incidenza sui ricavi del 2,1%, rispetto ai 36,3 milioni nell’esercizio chiuso al 28 febbraio 2017. L’incremento è riconducibile al positivo andamento della gestione operativa e della gestione finanziaria (oneri finanziari netti a 4,5 milioni di euro da 5,9 milioni, al netto di costi straordinari per 3,1 milioni legati all’estinzione anticipata dei finanziamenti in essere a seguito della sottoscrizione delle nuove linee di credito per complessivi 190 milioni di euro, il 22 dicembre scorso), nonché alla sensibile riduzione del carico fiscale rispetto al medesimo periodo del precedente esercizio. Tali effetti hanno più che compensato l’aumento degli ammortamenti connesso ai crescenti investimenti effettuati negli ultimi esercizi, anche legati alle acquisizioni.

Al 28 febbraio, il numero dei dipendenti del Gruppo Unieuro era pari a 4.575, rispetto ai 3.901 addetti al 28 febbraio 2017. Il sensibile incremento è connesso alle acquisizioni, che hanno riguardato un totale di 41 nuovi negozi e Monclick, nonché all’apertura di 7 nuovi punti vendita. Il rafforzamento della sede direzionale di Forlì, anche connesso agli obblighi derivanti dal nuovo status di società quotata, ha comportato un incremento di risorse meno che proporzionale alla

crescita del perimetro aziendale, a ulteriore dimostrazione dei benefici derivanti dal modello di business centralizzato adottato da Unieuro.