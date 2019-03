Al via a Forlì la Yamaha Experience 2019: training e test driver in strada

Parte il prossimo weekend da Forlì e, in contemporanea a Ravenna, Cesena e Napoli, l'edizione italiana 2019 dei Yamaha Experience, appuntamenti di guida che permettono di provare in pista e su strada i modelli della Casa dei Tre Diapason. La manifestazione avrà come momento clou a livello europeo l'appuntamento di Silverstone, il 13 e 14 maggio, in cui ai possessori della R1M sarà offerta l'opportunità di portare la loro moto sul tracciato britannico, con la supervisione di tecnici e piloti del team racing del Costruttore nipponico.

In occasione del "Nikken Tour" si potrà guidare il tre ruote giapponese sia in versione standard sia GT. ''Ciascun appuntamento - viene chiarito -, gestito con il supporto delle concessionarie ufficiali, prevede l'attività dalle 10 alle 16, con sessioni della durata di 1 ora e 30 minuti, con la prima mezz'ora di training, coordinata da un referente di Yamaha Motor che spiegherà tutte le caratteristiche della Niken, a seguire il test ride su strada''.