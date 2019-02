A Bertinoro la sfilata della casa di moda "X's Milano": in arrivo un nuovo negozio monomarca

"X's Milano", casa di moda nel panorama Prêt à Porter con base a Bertinoro, ha presentato martedì l'anteprima della sua nuova collezione Autunno/Inverno 2019-2020. L’azienda, nata nel 1981, è una realtà familiare fondata da Annamaria Casadio ed Eris Bravi, ancora oggi al timone insieme a Kevin Bravi, Vice Presidente Esecutivo dell’azienda, già Presidente Provinciale dei Giovani Industriali di Forlì-Cesena e dal 2018 in carica come Presidente Regionale dei Giovani Imprenditori Confindustria dell’Emilia Romagna.

Il design e la produzione delle collezioni sono interamente realizzati in Romagna: Il brand è distribuito in 6 boutique monomarca, di cui 5 in Italia e una a Bratislava e si sta espandendo in altri Paesi, Russia e Oriente in primis, attraverso una capillare rete che ad oggi conta 180 punti vendita mondo. La casa di moda entra ora nel mondo dell’ecommerce: l’e-store, è stato inaugurato come progetto pilota per la collezione Autunno/Inverno 2018-2019. “Stiamo per aprire un ulteriore punto vendita a Ravenna, che nei prossimi mesi si affiancherà alla rete già esistente di monomarca X’s Milano. Un’attenzione al territorio che teniamo sempre presente in tutti i nostri investimenti e nei progetti di sviluppo”.