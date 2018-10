A Bertinoro ultima serata del ciclo d'incontri sull'educazione finanziaria

Continua il ciclo di conferenze sull'educazione finanziaria. Martedì sera, alle 20,30, al Circolo La Rimbomba di Bertinoro (via Mainardi 14) è previsto l'ultimo incontro. Si tratta di un'occasione, viene spiegato, "per offrire strumenti utili per orientarsi nell'articolato mondo della finanza e degli investimenti. Un settore che riguarda tutti, risparmiatori e investitori, ma che non sempre risulta accessibile e comprensibile. Con uno sguardo attento agli aspetti etici, verranno esposti strumenti di educazione finanziaria con un linguaggio semplice e chiaro".