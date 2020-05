A difendere il verde pubblico ci pensa la coccinella, partito il progetto di lotta biologica

Il Comune di Predappio, in collaborazione con l’Azienda Mito Sistema Ambiente, ha messo in campo la lotta biologica per la difesa fitosanitaria del verde pubblico. In virtù di questo martedì mattina è stato effettuato il lancio delle coccinelle della specie Adalia bipunctata per contrastare gli afidi degli alberi situati lungo il viale principale della città riscuotendo molto successo, specialmente dai più piccoli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Mito Sistema Ambiente è stata selezionata come partner in quanto azienda multiservizi specializzata nel controllo degli infestanti e lotta biologica, attiva sul territorio da più di 20 anni che, con i suoi tecnici, è stata in grado di formare ed aiutare tutti i partecipanti ad intraprendere una transizione verso la sostenibilità ambientale, facendo anche una didattica specifica per le nuove generazioni. Questa azione consente di evitare l’uso di pesticidi nocivi per l’ambiente in favore dei metodi biologici previsti dal Pan (Piano di azione nazionale) e dal protocollo regionale che regolamenta i trattamenti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Uno degli obiettivi del PAN è quello di guidare, garantire e monitorare un processo di cambiamento delle pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari verso forme caratterizzate da maggior compatibilità e sostenibilità ambientale e sanitaria. Nelle aree verdi pubbliche il raggiungimento di questi obiettivi si ottiene attraverso l’applicazione di tecniche di difesa integrata e biologica.