A Forlì cala il prezzo degli immobili ma aumentano gli affitti

Stando agli ultimi dati pubblicati dall’Osservatorio di Immobiliare.it, il bilancio complessivo del mercato residenziale in Emilia Romagna è tutto sommato positivo. Nello specifico, il prezzo medio per metro quadro a dicembre 2017 è stato di 1.830 euro: 17 centesimi in meno rispetto allo stesso mese del 2016, con una flessione quindi di appena lo 0,92% su base annua. Il record positivo spetta a Reggio Emilia, con un aumento dello 0,61%, e a Bologna (che registra un buon più 1%). Fanalini di coda Ferrara (-3,93%) e Piacenza (-3,46%). A Forlì i prezzi sono scesi meno che a Cesena, sebbene sia rimasta comunque più economica: per acquistare un appartamento a fine anno sono stati necessari 1.637 euro a metro quadro contro i 1.928 della città con cui condivide la provincia. È però sul fronte delle locazioni che la regione spicca rispetto al resto d’Italia, per la gioia di chi ha scelto di investire in immobili da affittare: in un anno c’è stato un aumento del 2,28% contro l’1,09 a livello nazionale. Non solo: il bilancio è stato positivo in tutte le nove province, a differenza di altre zone del centro e nord Italia dove gli aumenti sono stati meno omogenei (tanto per fare un esempio, in Toscana tre province su dieci hanno visto il canone diminuire). Anche in questo caso, però, Cesena batte Forlì. Il canone medio nella prima è stato infatti di 8,81 euro al mq, mentre per affittare una casa a Forlì sono necessari 7,87 euro al mq. Cifre comunque inferiori a Bologna (10,31 euro al mq) e a Rimini (9,45 euro al mq), ma anche alla media regionale (8,89 euro al mq).