"A pranzo con l'Agrichef": speciale menù autunnale di Katia Sandri con gnocchetti, arrosto di tacchino e ciambella

Al Mercato di Campagna Amica di Forlì, in viale Bologna 75, continuano gli appuntamenti dedicati al vero cibo contadino. Ogni martedì, infatti, dalle 12.30 alle 14, si va "A pranzo con l’Agrichef" riscoprendo a tavola i sapori antichi del passato. Martedì torna in cucina Katia Sandri, agrichef dell’Agriturismo Campo Rosso di Civitella che proporrà uno speciale menù autunnale: gnocchetti di ricotta di bufala e ortica con zucca, arrosto di tacchino con salsa alle castagne e rosmarino

e ciambella della tradizione. Consigliati in abbinamento un "Albana Secca" dell'azienda agricola Casadei ed un "Pignoletto" della Tenuta Nasano.

Tutti i piatti sono realizzati con prodotti presenti al Mercato (aperto per la vostra spesa locale e genuina sin dalle 8 del mattino) forniti per l’occasione da Podere Natale (ortofrutta), Az. Agr. La Casera (formaggi) Bio Valbidente Soc. Coop (carni). Sandri è la titolare dell’azienda agrituristica Campo Rosso di Civitella. Katia, che ha rilevato alcuni anni fa l’agriturismo rilanciandolo puntando su semplicità, gusto e valori tradizionali, è agrichef dal 2018, ha partecipato a tre edizioni del Villaggio Coldiretti con ruoli diversi affiancando ai fornelli anche il Presidente Nazionale degli agriturismi del circuito Terranostra Diego Scaramuzza.

Vicepresidente dell’Associazione Terranostra di Forlì-Cesena e Rimini, la Sandri da quest’anno è entrata con il suo Campo Rosso anche all’interno della rete delle Fattorie Didattiche avviando originali percorsi di pet therapy. Poliglotta, parla infatti correttamente 3 lingue straniere che utilizza nell’accoglienza dei tanti gruppi di turisti provenienti dall’estero interessati alla tipicità del territorio romagnolo e alla buona cucina. Specializzata nella produzione di piadina romagnola e paste ripiene, l’agrichef ha partecipato alla Festa Artusiana 2019 proponendo i cappelletti in brodo dell’Artusi con i quali ha suscitato interesse e apprezzamento. Il suo agriturismo, situato nel verde dell’appennino forlivese, è aperto tutto l’anno su prenotazione con servizio di pernottamento e ristorazione. Nelle cucine del Campo Rosso troviamo anche Fabiola Zannoni, Agrichef dal 2018 e braccio destro di Katia. Il mercato dei produttori è aperto martedì e sabato dalle 8 alle 14; giovedì dalle 15 alle 19; mentre il Punto Campagna Amica-Macelleria è aperto lunedì, martedì e mercoledì dalle 8 alle 14; dal giovedì al sabato dalle 8 alle 19.