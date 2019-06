A Predappio un'azienda punta sulle auto elettriche e installa un punto di ricarica

Un punto di ricarica multi-standard per veicoli elettrici a Predappio, compatibile con tutti i veicoli elettrici attualmente disponibili sul mercato. Ad installarlo è la ditta Antaridi, specializzata in soluzioni su misura nel settore dell’impiantistica e della mobilità elettrica: il parco automezzi aziendale, infatti, annovera due auto e un furgone elettrici, oltre ad altre auto ibride. “Abbiamo puntato sull’elettrico – sottolinea Antaridi – ancora prima dell’arrivo degli incentivi. Si tratta del primo punto di ricarica dell’azienda Ingerev Rapid 50 installato in Italia. Lo utilizziamo per i nostri mezzi e per quelli dei nostri clienti; la sua alimentazione – prosegue – avviene attraverso l’impianto fotovoltaico installato in azienda, capace di produrre 120 kW di potenza”.

Il punto di ricarica è posto di fronte allo stabilimento, a Fiumana in via Benito Partisani 8: l’inaugurazione ufficiale è in programma per mercoledìalle ore 18.30, alla presenza dei rappresentanti delle associazioni di categoria e delle istituzioni locali, con brindisi inaugurale e aperitivo per tutti gli intervenuti. L’evento, aperto a tutti, si configura come un’anteprima delle imminenti celebrazioni per i 50 anni di attività dell’azienda predappiese.