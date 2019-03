Rifiuti abbandonati, i Verdi: "Colpa anche di partiti come la Lega che hanno aizzato i peggiori istinti"

Gli abbandoni indiscriminati di rifiuti? Colpa anche della politica, secondo un comunicato dei Verdi: “Si è scatenata una politica irresponsabile che cercando di lucrare sullo scontento dei cittadini li ha aizzati contro la cosa pubblica, incitandoli di fatto a trattare la loro città come mai era accaduto in passato, con l’abbandono di rifiuti ovunque”.

Continua la nota: “Certo ci sono stati e ci sono ancora limiti e carenze nell’operato di Alea, così come ci sono stati nella costituzione degli organismi societari, fatti col solito deprecabile meccanismo da persone prive di adeguate competenza in materia. E’ stata particolarmente sottovalutata la mancata costituzione di un efficiente sistema di informazione e comunicazione ai cittadini e ciò ha offerto spazio a chi soffiando sul fuoco dell’insoddisfazione e della resistenza al cambiamento ha aizzato i peggiori comportamenti. Anche i tempi ristretti per l’avvio di tutte le operazioni hanno contribuito a irritare i cittadini, mentre colpevolmente chi doveva fornire le tariffe latitava scandalosamente. Si sarebbero dovute affrontare le cose con maggiore gradualità. i sarebbe dovuto calibrare meglio il servizio offerto a proposito di alcune tipologie di rifiuto, quali pannoloni, sfalci ecc. curando maggiormente la distribuzione dei bidoni. Soprattutto però la politica avrebbe dovuto esercitare la sua funzione di guida nei confronti dei cittadini evitando di farsi detonatore di conflitti, coprendone di fatto i comportamenti incivili e degradanti, che fanno regredire una comunità ed esaltano gli egoismi. Sorge il sospetto che dietro tutto questo ci sia non solo il misero tentativo di qualche forza politica come la Lega di cavalcare il malcontento ma anche qualche “manona” tutta interessata a far fallire questa esperienza, perché il vecchio sistema possa trionfalmente tornare in campo evitando che si estenda ad altri territori perché, nonostante tutto, va nella direzione giusta”.

I Versi nella loro nota ricordano che “per noi Verdi il porta a porta è una vittoria politica che intendiamo rivendicare, si tratta del metodo più efficace per il riciclo e il riuso dei materiali e per rendere responsabili i cittadini e, fin dal 2004, questo sistema è nei programmi delle amministrazioni che abbiamo sostenuto, fin da quando, proprio in quell’anno, invitammo per promuoverlo in un convegno Paolo Contò e Priula e altri soggetti che da anni erano di esempio a tutti nella raccolta differenziata. Ci sono voluti 15 anni per togliersi di dosso il tallone di ferro di Hera che l’ha sempre fatta da padrone imponendo, con la complicità degli amministratori di allora, l’inceneritore prima e ritardando e ostacolando fino all’inverosimile l’adozione del porta a porta poi”.

“Anche la decisione di uscire da Hera è stata un’ altra vittoria che abbiamo condiviso con Roberto Balzani e Alberto Bellini a cui va anche il merito di avere pensato di costituire una società in house, concretizzatasi poi in Alea. Infine i “laudatores” che con troppa enfasi si stanno dannando nel dire che tutto va bene, ci sembrano più interessati a strapuntini in qualche pseudo organismo di "controllo" della attività della nuova azienda, in un ruolo che né gli compete e né hanno competenze”.

E conclude la riflessione: “Un fatto però pesa come un macigno su tutto questo. La migliore raccolta differenziata possibile, frutto del più rigoroso porta a porta, non avrà come conseguenza la chiusura dell'inceneritore: tutti gli atti a cominciare dal Piano Regionale dei rifiuti e dalla trasformazione dell'impianto in R1 approvata poco tempo fa lo confermano e temiamo che i deboli accordi poco più che verbali raggiunti fra Sindaco e Presidente della Regione non reggeranno al conflitto con gli interessi di Hera”.