Accordo Ferretti-sindacati: "Vogliamo riaprire". Di Maio: "Riaprire le aziende in sicurezza"

Siglato in Romagna uno dei primi protocolli in Italia tra azienda e sindacati per programmare la riapertura in totale sicurezza. Il protocollo è stato realizzato con la supervisione del professor Luca Richeldi, primario di pneumologia del Policlinico Gemelli di Roma e membro del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile nazionale. L’accordo tra azienda e sindacati rafforza le misure preventive richieste dai provvedimenti di legge per tutti i rientri sul lavoro.



Oltre alla già prevista sottoscrizione, gratuita per il dipendente e a totale carico dell’Azienda, di una polizza sanitaria in caso di ricovero e degenza per infezione da Covid-19, le misure preventive applicate al rientro al lavoro prevedono precisi criteri di distanziamento fisico delle postazioni lavorative; la dotazione per ogni dipendente di dispositivi di protezione individuale per sé e per il proprio nucleo familiare; gel alcolico in flaconi individuali; percorso di accesso ai varchi disciplinato; misurazione della temperatura corporea; e ricorso alle forme di lavoro agile per tutte le categorie impiegatizie.



Commenta il parlamentare Marco Di Maio: "Grazie al Gruppo Ferretti e alle organizzazioni sindacali nazionali (Cgil, Cisl e Uil) territoriali e locali del comparto industria-legno per aver raggiunto questo importante risultato, che consentirà (non appena qualcuno si deciderà a permetterlo) di riprendere l’attività produttiva. Un accordo che è punto di riferimento per l’intero settore, che occupa 180mila persone in Italia. È la dimostrazione (semmai ce ne fosse bisogno) che ci sono realtà produttive in grado di aprire prima del 4 maggio e che a chiederlo sono imprenditori e collaboratori. Concediamo alle tante realtà come Ferretti, più grandi e più piccole, di poter ripartire, in totale sicurezza. Insieme, si può".

