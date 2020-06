Acer, il nuovo presidente è l’avvocato Tallarico. Tassinari: "Stretta sinergia"

E' l'avvocato del Foro di Forlì-Cesena, Giuseppe Tallarico, il nuovo presidente di Acer. Tallarico è stato nominato all'unanimità dalla Conferenza degli Enti riunitasi venerdì mattina in modalità telematica. L'assessore con delega al welfare e alle politiche abitative, Rosaria Tassinari, ringrazia la presidente uscente Patrizia Graziani "per l’impegno e la dedizione che ha sempre riservato a quest’azienda" e augura "buon lavoro al neo presidente Tallarico e ai nuovi componenti del consiglio d'amministrazione di Acer che lo affiancheranno nei prossimi cinque anni di mandato".

"Il suo è un incarico delicatissimo, di preziosa concertazione nella gestione del nostro patrimonio residenziale edilizio - prosegue -. Per quanto riguarda Forlì questa Amministrazione continuerà a riservare il massimo livello di attenzione nel recupero e nella valorizzazione dell’offerta residenziale pubblica del territorio. Lo abbiamo fatto e continueremo a farlo in stretta sinergia con la nuova presidenza per dare delle risposte concrete e di qualità ai nostri cittadini".

Nella foto l'assessore Tassinari